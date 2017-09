Sýrčan dostal v Estónsku desať rokov za podpálenie manželky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 22. septembra (TASR) - Estónsky súd poslal dnes na desať rokov za mreže sýrskeho utečenca, ktorý podpálil vlastnú manželku a spôsobil jej tak vážne popáleniny. Informovala o tom agentúra AP.Súd uznal 20-ročného Kuwána Muhammada vinným zo zavinenia vážnej telesnej ujmy svojej 22-ročnej sýrskej manželke. Žena utrpela popáleniny na 70 percentách povrchu tela a dočasne upadla do kómy.Udalosť sa odohrala 7. marca tohto roku v byte vo východnej časti estónskej metropoly Tallinn, kde manželia bývali. V čase spáchania zločinu sa v byte nachádzalo aj ich dieťa v dojčenskom veku, ktoré vyviazlo bez zranení.Estónsko prijalo túto sýrsku rodinu, ktorá pôvodne dorazila do Grécka, v júni 2016 v rámci kvót EÚ na prerozdeľovanie utečencov.Súdny proces so Sýrčanom prebiehal za zatvorenými dverami, ale dnešné vynesenie rozsudku bolo verejné. Trestná sadzba za vznesené obvinenia bola štyri až 12 rokov, informovala estónska verejnoprávna televízia ERR.