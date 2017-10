Sýrčan dostal za propagáciu IS za mrežami ďalšie dva roky väzenia

Bojovníci Islamského štátu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Graz 25. októbra (TASR) - Iba 18-ročného Sýrčana odsúdili v utorok v Grazi v rakúskej spolkovej krajine Štajersko na dva roky väzenia nepodmienečne za propagáciu tzv. Islamského štátu za mrežami. Rozsudok ešte nie je právoplatný.Mladíka ešte v roku 2016 odsúdili v Grazi za služby džihádistom vrátane ohlasovania ľudí, ktorí nerešpektovali prísne predpisy IS v oblasti odievania a modlitieb, na tri roky väzenia.Zradikalizovaný mladík sa však ani za mrežami nesprával inak, pri správach o teroristických útokoch hovoril o presne správnom konaní a avizoval, že by sa sám Rakúsku pomstil a bombardoval krajinu. Spoluväzni napokon o tom informovali príslušníkov väzenskej stráže, čo viedlo k vzneseniu ďalšej žaloby, vyplýva z informácií rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF.Obžalovaný však v súdnej sieni tvrdenia svedkov poprel. Obhajoba poukazovala na nedostatok dôkazov obžaloby.Na otázku sudcu, čo vlastne hľadá v alpskej republike a prečo sa nevráti do vlasti, odpovedal mladík, že chce zostať v Rakúsku, pretože v Sýrii je všetko zničené. Pripustil však aj to, že má obavy z prenasledovania.