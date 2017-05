Sýrčan v Nemecku azyl nedostal, do Grécka ho však nevrátia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Karlsruhe 23. mája (TASR) - Spolkový ústavný súd Nemecka zastavil dnes deportáciu sýrskeho utečenca, ktorého žiadosť o azyl bola zamietnutá, pretože už predtým dostal povolenie na pobyt v Grécku.Sýrsky utečenec, ktorého meno úrady nezverejnili, prišiel do Nemecka v roku 2015 po tom, ako mu Grécko udelilo právnu ochranu, ale neposkytlo žiadnu finančnú podporu. Musel žiť na ulici.Spolkový ústavný súd rozhodol, že súdy nižšej inštancie nesmú vyhostiť migrantov do tretích krajín, ak sú tam "známky neľudského alebo pre človeka nedôstojného" života.Sudcovia v Karlsruhe vrátili uvedený prípad nazad nižšiemu súdu v meste Minden v Severnom Porýní-Vestfálsku, ktorý ho znova zváži.Dublinské pravidlá Európskej únie zakotvujú, že migranti musia požiadať o azyl v prvej členskej krajine Únie, do ktorej vstúpia a zostať v nej, inak riskujú svoju deportáciu, informovali DPA a AP.