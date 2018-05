Sýrčana, ktorý vrazil do ľudí v Cuxhavene, odsúdilli na 4 roky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stade 17. mája (TASR) - Krajinský súd v Stade v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko uznal vo štvrtok za preukázané, že 29-ročný Sýrčan si 26. novembra minulého roka sadol za volant aj napriek tomu, že mal 2,5 promile alkoholu v krvi, a vrazil motorovým vozidlom do skupiny ľudí pred diskotékou Flair v centre Cuxhavenu. Sedem ľudí utrpelo pri tom sčasti ťažké zranenia.Súd uznal vodiča za vinného z nebezpečného ublíženia na zdraví a nebezpečného zásahu do cestnej premávky a odsúdil ho na štyri roky odňatia slobody nepodmienečne. Nepodarilo sa však zistiť, či si Sýrčan v inkriminovanom čase uvedomoval, že môže pripraviť občanov o život.Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry DPA.Podľa výpovedí priateľov obžalovaného, ktorí s ním strávili spomínaný večer v klube, bol tak silno podnapitý, že si nedokázal ani vybrať z vrecka značku zo šatne, ani rovno kráčať.Najskôr si vraj sadol na zadné sedadlo automobilu, avšak po hádke s jedným z priateľov mu vzal kľúče a vydal sa na cestu. Priatelia, ako konštatoval súd, ho opakovane upozornili, že v takomto stave nemôže riadiť motorové vozidlo.Obžalovaný napokon odbočil do pešej zóny, zrýchlil a zozadu narazil do nič netušiacej skupiny občanov. Nepokúsil sa pritom brzdiť alebo vyhnúť, konštatoval súd. Jeho vozidlo sa zastavilo až na konci pešej zóny, keď narazilo do betónového múru.Podobne ako obžaloba, ani súd sa nepriklonil k potvrdeniu trestného činu sedemnásobného pokusu o vraždu. Prípad nemal teroristické pozadie, obžalovaný nemal islamistický motív, zdôraznil opakovane sudca.Sýrčan, ktorý si podľa vlastných slov na incident nepamätá, žije v Nemecku od roku 2015, rýchlo si osvojil jazyk hostiteľskej krajiny a začal so vzdelávacím procesom. Za poľahčujúce okolnosti považoval súd doterajšiu bezúhonnosť obžalovaného, jeho priznanie a ospravedlnenie poškodeným.