Sýrčania, ktorí nechcú vo vlasti narukovať, nedostanú v Nemecku azyl

Münster 4. mája (TASR) - Mladí Sýrčania, ktorí hľadajú útočisko v Nemecku z obáv pred nástupom vojenskej prezenčnej služby vo vládnych ozbrojených silách, nemajú v spolkovej republike nárok na udelenie azylu.Rozhodol o tom dnes Vrchný správny súd v Münsteri v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko so zdôvodnením, že pri návrate do vlasti čaká síce mladých mužov potrestanie, nie však prenasledovanie ako politických oponentov.Súd sa problematikou zaoberal v súvislosti s kauzou 20-ročného Sýrčana, ktorý nebol členom ozbrojených skupín ani politických organizácií, a po výzve, aby nastúpil vojenskú službu, ušiel z vlasti cez Turecko do Nemecka, kde požiadal o azyl.Žiadateľovi o azyl by podľa názoru münsterského súdu muselo hroziť zásadné porušenie jeho základných ľudských práv v súvislosti s politickým presvedčením alebo vierovyznaním, aby sa mu v Nemecku dostalo štatútu utečenca.Niet však poznatkov, že by vracajúci sa žiadatelia o azyl, ktorí Sýriu opustili, aby sa vyhli vojenskej službe, boli tamojším štátom vnímaní ako politickí oponenti a v súvislosti s tým tak vnímaní, konštatoval súd.