SÝRIA: IS evakuoval 400 bojovníkov a ich rodinných príslušníkov

Autobusy pred plánovanou evakuáciou militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v hornatom sýrskom regióne Kalamún 28. augusta 2017. Libanonská armáda prerušila dnes na hranici so Sýriou svoju ofenzívu proti militantom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Ako oznámila, od zastavenia paľby si sľubuje začatie rokovaní o prepustení vojakov, ktorí sú v zajatí IS. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 28. augusta (TASR) - Kolóna autobusov s približne 400 militantmi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a ich rodinnými príslušníkmi sa dnes presunula z pohoria Kalamún na západe Sýrie do bašty IS, ktorou je východosýrske mesto Dajr az-Zaur. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu SOHR.Evakuácia militantov a ich rodín sa uskutočnila na základe dohody uzavretej medzi sunnitským Islamským štátom a libanonským šiitským hnutím Hizballáh, ktoré bojuje na strane sýrskych vládnych síl verných tamojšiemu prezidentovi Bašárovi Asadovi.Väčšina džihádistov do Kalamúnu utiekla, keď sa pod tlakom ofenzívy libanonskej armády stiahla zo severovýchodnej časti Libanonu.Podľa údajov SOHR do Dajr az-Zauru odišlo zo západnej časti Kalamúnu 30 autobusov a sanitiek s militantmi a ich rodinnými príslušníkmi. Je medzi nimi je aj 25 bojovníkov IS, ktorí utrpeli zranenia v najnovších bojoch s libanonskými jednotkami.Ako protislužbu za možnosť opustiť Kalamún vydá Islamský štát Hizballáhu telá jeho bojovníkov zabitých v Sýrii.