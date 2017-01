Sýria obvinila Izrael z ostreľovania vojenského letiska pri Damasku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 13. januára (TASR) - Sýria obvinila dnes Izrael z ostreľovania oblasti ležiacej západne od hlavného mesta Damask, pričom zasiahnuté malo byť dôležité vojenské letisko. Tamojšia štátna televízia citovala sýrske armádne zdroje, podľa ktorých niekoľko rakiet dopadlo na letisko Mezzeh.Bezprostredne nebolo známe, či si ostreľovanie, ktoré spôsobilo požiare, vyžiadalo i ľudské obete. Izraelská vláda predtým nepotvrdila, ale ani nepoprela, že vykonala útoky na Sýriu, uvádza agentúra Reuters.Predpokladá sa, že židovský štát bombardoval zásielky zbraní určené pre libanonské hnutie Hizballáh, a to niekoľkokrát od vypuknutia sýrskej občianskej vojny v roku 2011. Hizballáh, ktorý viedol v roku 2006 s Izraelom mesačnú vojnu, vyslal do Sýrie tisícky bojovníkov na podporu síl prezidenta Bašára Asada.Sýrska armáda varovala Izrael pred "následkami zjavného útoku". Izraelské stíhacie lietadlá koncom novembra minulého roku údajne vypálili do Sýrie niekoľko striel z libanonského vzdušného priestoru, pričom zasiahli mesto Sabburá pri Damasku. Cieľ tohto útoku nie je jasný, mestom však prechádza diaľnica z Libanonu do Damasku.