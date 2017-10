Sýria odmietla správu medzinárodných expertov o chemickom útoku

Na archívnej snímke experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. októbra (TASR) - Sýrska vláda v sobotu kategoricky odmietla správu medzinárodných expertov, ktorá pripísala Damasku zodpovednosť za aprílový chemický útok v meste Chán Šajchún.Útok sarinom v Chán Šajchúne v provincii Idlib zo 4. apríla si vyžiadal vyše 90 mŕtvych. Experti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OSN a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) dospeli k záveru, žeUvádza sa to v správe, ktorú JIM a OPCW zverejnili vo štvrtok (26.10.). Dokument podporil predchádzajúce zistenia expertov z USA, Francúzska a Británie, podľa ktorých bombu so sarinom zhodilo na mesto sýrske vládne lietadlo.Sýrska vláda v sobotňajšom vyhlásení správu JIM/OPCW odmietla a označila ju za. Podľa nej bola zostavená na základe inštrukcií USA s cieľom vyvinúť politický tlak na Damask.Americký prezident Donald Trump v reakcii na udalosti v Chán Šajchúne nariadil raketový útok na sýrsku leteckú základňu, z ktorej údajne vzlietli lietadlá naložené chemickými zbraňami.Sýria a Rusko, ktoré je spojencom Damasku, naopak tvrdili, že jedovaté látky v Chán Šajchúne sa uvoľnili do ovzdušia, keď lietadlo zasiahlo povstalecký sklad chemických zbraní.