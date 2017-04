Sýria oficiálne požiadala OSN, aby vyšetrila chemický útok

Sýrsky prezident Bašár Asad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 20. apríla (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad dnes vyhlásil, že sýrska vláda sa oficiálna skontaktovala s OSN a požiadala túto medzinárodnú organizáciu, aby poslala odborníkov na vyšetrenie podozrivého chemického útoku zo 4. apríla na mesto Chán Šajchún v juhosýrskej provincii Idlib.Asad dnes v rozhovore pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti uviedol, že OSN ešte nikoho neposlala. A obvinil západné krajiny a predovšetkým Spojené štáty z toho, že neumožnili odborníkom vycestovať do Sýrie.Asad v interview tvrdil, že ak experti prídu, zistia, že správy o udalosti v Idlibe "boli všetko lži".Ruská armáda zároveň spochybnila závery Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o tom, že obete podozrivého chemického útoku v Sýrii zo 4. apríla boli vystavené sarinu alebo podobnej toxickej látke. Informovala o tom dnes tlačová agentúra AP.Hovorca ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v dnešnom vyhlásení spochybnil spôsob, akým boli vzorky získané, a to, ako mohla byť analýza urobená tak rýchlo. Povedal, že by chcel mať odpovede na tieto otázky čo najskôr.Konašenkov dodal, že iba objektívne vyšetrovanie priamo na mieste môže odhaliť pravdu o tom, čo sa v Chán Šajchúne stalo a kto je za to zodpovedný. USA a mnoho ďalších krajín obviňuje zo zodpovednosti sýrsku vládu prezidenta Asada.Generálny riaditeľ OPCW Ahmet Üzümcü v stredu vyhlásil, že výsledky "zo štyroch laboratórií OPCW ukazujú, že ľudia boli vystavení sarinu alebo látke podobnej sarinu".