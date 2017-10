Sýria tvrdí, že nálety USA zabili na východe krajiny 14 civilistov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 24. októbra (TASR) - Sýrska štátna televízia v utorok odvysielala správu, že vojenské lietadlá koalície riadenej Spojenými štátmi, bojujúcej proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), zbombardovali vládou kontrolovanú štvrť vo východosýrskom meste Dajr az-Zaur a zabili tam 14 civilistov.Hovorca americkej armády plukovník Ryan Dillon poprel na Twitteri túto správu a uviedol, že koalícia mesto nebombardovala od septembra.IS v súčasnosti ovláda už len malú časť Dajr az-Zauru.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii informovala, že nálet podniknutý v pondelok neskoro večer usmrtil 22 ľudí. SOHR dodala, že identita vojenských lietadiel nie je zatiaľ jasná.Sýrski vojaci postupujú proti IS práve vo východnej Sýrii, pričom ich podporujú nálety Ruska.Koalícia vedená Spojenými štátmi vlani bombardovala pozície sýrskej armády neďaleko mesta Dajr az-Zaur, pričom o život pripravila najmenej 62 sýrskych vojakov a ďalších vyše 100 zranila.Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok na Filipínach oznámil, že Islamský štát ovláda v Sýrii len necelú pätinu územia.Na vrchole moci ovládali militanti IS približne polovicu územia Sýrie, potom sa začal ich pád.Šojgu na tlačovej konferencii na Filipínach povedal, že "teroristi" ovládali pred začiatkom ruských náletov koncom roka 2015 vyše 70 percent krajiny. Rusi spustili leteckú operáciu, aby pomohli v ofenzíve sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti militantom IS a proti opozičným silám.Ruské nálety zničili viac ako 900 výcvikových táborov a veľký počet ťažkých zbraní.V posledných mesiacoch zameriava Rusko svoje úsilie na východ krajiny, kde v provincii Dajr az-Zaur, bohatej na ropu, prebieha zápas medzi sýrskymi silami podporovanými USA a vládnymi vojakmi.