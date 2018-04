Syrový spokojný s úrovňou ME v šachu: Špičkové hráčky aj organizácia

Majstrovstvá Európy žien v šachu v Hornom Smokovci 19. apríla 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Horný Smokovec 20. apríla (TASR) - Prvýkrát v histórii sa na Slovensku konali majstrovstvá Európy v šachu žien. Pre slovenský šach ide o veľký úspech, ktorý ešte zvýrazňujú pozitívne ohlasy zúčastnených. Podľa hlavného rozhodcu Ivana Syrového mal šampionát pod Tatrami viacero lákadiel, vrátane štedrých prémií či atraktívnej lokality.V Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci sa zišla takmer kompletná európska ženská špička.uviedol Syrový na margo účasti 144 žien z 30 európskych krajín.O organizáciu podujatia bol záujem vo viacerých krajinách, napokon však vrcholné podujatie získal Slovenský šachový zväz.prezradil Syrový pre TASR.Aj riaditeľka turnaja Eva Repková vnímala pozitívne ohlasy od hráčok, ale aj rozhodcov. Ako stále aktívna hráčka poznala potreby súťažiacich a tomu prispôsobila výber miesta i prostredie turnaja.uviedla Repková.Nielen organizačnou úrovňou, ale aj športovou prestížou bol šampionát zaujímavý. Prvých 14 hráčok z konečného poradia sa kvalifikovalo na majstrovstvá sveta, čo bol pre mnohé z nich prioritný cieľ.prezradil Syrový.Člen arbitrážnej komisie Slovenského šachového zväzu (SŠZ) kvituje projekty, ktoré pomáhajú slovenskému šachu.Za uplynulé dve dekády sa šach do veľkej miery presunul zo stolov do počítačov. Vývojom technológií ako skype sa urýchlila a zjednodušila komunikácia šachistov, ktorí môžu trénovať s kýmkoľvek na svete. Podobné je to aj so súťažnými stretnutiami, no tie "živé," aké sa odohrávali aj na ME v Hornom Smokovci, sú nenahraditeľné.poznamenal Syrový.