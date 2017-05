Sýrska aféra LafargeHolcim:Zapletený je i exkandidát Le Penovej strany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. mája (TASR) - V afére financovania aktivít ozbrojených povstaleckých skupín v Sýrii, do ktorej je zapletená švajčiarsko-francúzska cementáreň LafargeHolcim, je podozrivý aj bývalý kandidát krajne pravicového Národného frontu (FN).Jean-Claude Veillard kandidoval za FN vo voľbách do miestnych samospráv a pôsobí ako riaditeľ bezpečnostnej služby v spoločnosti Lafarge.Mediálna spoločnosť Médiapart v stredu zverejnila materiál, podľa ktorého sa Veillard v mene Lafarge údajne zúčastňoval na tajných rokovaniach s predstaviteľmi džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Predmetom rokovaní boli platby, ktoré mala firma odvádzať povstalcom za to, že jej prevádzka na severe Sýrie bude môcť pokračovať vo výrobe.Médiapart tiež zistila, že Veillard v rokoch 2013-14 pomáhal financovať teroristické organizácie, a to prostredníctvom finančných operácií, ktoré firme umožnili udržať výrobu v jej cementárni v severosýrskej Džalabíji. Spoločnosť má k dispozícii kópie e-mailov o transakciách. Veillard bol jedným z adresátov týchto e-mailov.Na otázky Médiapartu týkajúce sa prípadu Veillard odmietol odpovedať s tým, že ide oZačiatkom marca tohto skupina LafargeHolcim priznala, že jej pobočka v Sýrii platila extrémistom zav snahe zachovať výrobu v jednom z jej pobočiek. Išlo o výsledok interného vyšetrovania, ktoré sa vo firme začalo na základe podozrení z financovania extrémistickej skupiny IS.Zistilo sa vtedy, že pobočka Lafarge v Sýrii v rokoch 2013-14 platila tretiu stranu, aby vyjednávala s niekoľkými ozbrojenými skupinami vrátane islamských extrémistov. Chcela tak dosiahnuť bezpečné presuny svojich zamestnancov a pokračovanie výroby v továrni v meste Džalabíja. Produkcia tejto cementárne zásobovala tretinu sýrskeho trhu. Továreň v Džalabíji fungovala do roku 2014.V súvislosti s aférou sa Eric Olsen, generálny riaditeľ švajčiarsko-francúzskej skupiny LafargeHolcim, k 15. júlu vzdá svojej funkcie.