Sýrska armáda odrazila mohutný útok džihádistov v provincii Hamá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút/Damask 19. septembra (TASR) - Sýrski džihádistickí povstalci podnikli dnes mohutný útok v oblasti na severozápade Sýrie, ktorú ovláda sýrska armáda. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) a médiá libanonského hnutia Hizballáh.Útok sa odohral severne od mesta Hamá a agentúra Reuters ho označila za najväčšiu ofenzívu džihádistických skupín od marca tohto roku.Reuters uviedol, že do dobre naplánovaného útoku na dediny obsadené vládnymi jednotkami sa zapojilo viacero povstaleckých skupín - vrátane Islamského hnutia slobodných mužov Levanty (Tahrír aš-Šám). Ide o zoskupenie islamistických skupín, ktoré vedie hnutie vystupujúce donedávna pod názvom Front an-Nusra.Médiá blízke hnutiu Hizballáh informovali, že sýrskej armáde a jej spojencom sa útok povstalcov podarilo odraziť, pričom zabili mnohých protivníkov.Oblasti severne od mesta Hamá susedia s provinciou Idlib, ktorú ovládajú protivládni povstalci, najmä Front an-Nusra.Prímerie vyhlásené na západe Sýrie, ktorá bola roky hlavným dejiskom bojov občianskej vojny, pomohlo sýrskej armáde a jej spojencom v postupe proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) na východe krajiny, kde vládne sily bojujú s IS o ovládnutie mesta Dajr az-Zaur.Minulý týždeň sa Rusko, Irán a Turecko na rokovaniach v kazašskej Astane dohodli na rozmiestnení pozorovateľov v regióne Idlib, vyhlásenom za zónu deeskalácie. Front an-Nusra následne odsúdil rokovania o prímerí v Astane a vyzval na pokračovanie v bojoch.