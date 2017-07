Sýrska armáda ohlásila pred rokovaniami v Astane nové prímerie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 4. júla (TASR) - Sýrska armáda oznámila dočasné jednostranné pozastavenie bojových operácií v južnej Sýrii. Stalo sa tak v snahe pomôcť novému kolu mierových rokovaní o Sýrii, ktoré by sa malo uskutočniť dnes v kazašskej Astane. Pokoj zbraní by mal pre túto oblasť platiť do štvrtka, informovala tlačová agentúra Reuters.Pokoj zbraní podľa vyhlásenia armádneho veliteľa citovaného štátnou sýrskou televíziou platí od nedele poludnia miestneho času a má pomôcť "snahám o zmierenie".Boje však stále na frontových líniách pokračujú. Zbrane neutíchajú ani v meste Dará v južnej Sýrii, ani provincii Kunajtra pozdĺž Izraelom okupovaných Golanských výšin.Zástupcovia povstalcov tvrdia, že najnovšie prímerie je iba trik ako nalákať delegátov opozície do Astany. Povstalci z juhu Sýrie už skôr odmietli svoju účasť.Nové kolo mierových rokovaní o Sýrii pod záštitou Ruska je na programe dnes v hlavnom meste Kazachstanu. Na záver predošlých rokovaniach v Astane podpísali 4. mája zástupcovia Iránu, Ruska a Turecka memorandum o zriadení štyroch bezpečnostných "deeskalačných" zón na viacerých miestach v Sýrii.Sýrska armáda vyhlásila jednostranný pokoj zbraní druhýkrát v ostatných dvoch týždňoch. Aktuálne ohlásené prímerie zahŕňa prvýkrát celú oblasť južnej Sýrie spolu s juhozápadnou provinciou Kunajtra na hranici s Izraelom a provinciou Suvajdá na juhovýchode, upozornil Reuters.