Sýrska armáda prekročila Eufrat pri meste Dajr az-Zaur

Bojovník Sýrskych demokratických síl podporovaných USA.

Bejrút 18. september (TASR) - Sýrske vládne jednotky bojujúce proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS) prešli na východný breh rieky Eufrat v blízkosti strategicky významného mesta Dajr az-Zaur. Oznámilo to dnes Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Podľa informácií SOHR vládne jednotky prešli na východný breh Eufratu z Džafry na južnom predmestí provinčnej metropoly Dajr az-Zaur.Spojenými štátmi podporovaní bojovníci Sýrskych demokratických síl (SDF) v provincii Dajr az-Zaur postupujú proti militantom z IS popri východnom brehu Eufratu. Sýrska armáda so svojimi spojencami naopak tlačí na islamistov od západu, uviedla agentúra AP.Dajr az-Zaur je správnym centrom rovnomennej východosýrskej provincie. Sýrskym vládnym silám sa začiatkom septembra podarilo prelomiť jeho takmer tri roky trvajúce obliehanie mesta militantmi Islamského štátu (IS). Dnes sa im prvýkrát podarilo prejsť pri Dajr az-Zaure na východný breh Eufratu.