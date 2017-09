Sýrska armáda prelomila obliehanie Dajr az-Zauru militantmi IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 5. septembra (TASR) - Sýrska armáda prelomila dnes obliehanie mesta Dajr az-Zaur militantmi Islamského štátu (IS), ktoré trvalo takmer tri roky. Informovali o tom agentúry AP a DPA s odvolaním sa na sýrsku štátnu televíziu a skupinu monitorujúcu vývoj v sýrskej občianskej vojne.Armáda sa podľa nich prebojovala k vojenskej základni na juhozápadnom okraji Dajr az-Zauru po tom, ako s podporou Ruska niekoľko týždňov postupovala smerom k tomuto mestu na viacerých frontoch. Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedla, že postupujúce vládne jednotky sa už zvítali s obrancami mesta.Dajr az-Zaur je správnym centrom rovnomennej provincie na východe Sýrie. Prelomenie obliehania je ďalším víťazstvom pre sýrskeho prezidenta Bašára Asada.potvrdil pre DPA riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán.Nemenovaný zdroj zo sýrskej armády uviedol, že vojaci sa tak priblížili k prevzatiu kontroly nad vojenským letiskom na juhovýchodnom okraji Dajr az-Zauru, pričom označil za prioritu odmínovanie danej oblasti. Dodal, že úplné oslobodenie Dajr az-Zauru sa dosiahne až po otvorení prístupovej cesty z mesta Suchna, ležiaceho na území susednej provincie Homs.Prezident Asad podľa štátnej tlačovej agentúry SANA zhodnotil prebiehajúcu operáciu ako "ohromné víťazstvo" v boji proti "najnebezpečnejšej teroristickej organizácii na zemskom povrchu". Guvernér provincie Dajr az-Zaur, Muhammad Ibráhím Samrá, pre DPA telefonicky uviedol, že v obliehanom meste sa nachádza približne 70.000 civilistov a 6800 vojakov vládnych síl.Obyvatelia Dajr az-Zauru údajne začali oslavovať dnešné "počiatočné víťazstvo", guvernér ich však varoval, aby neusporadúvali nijaké zhromaždenia, keďže panujú obavy z ostreľovania zo strany džihádistov IS. Tí majú stále pod kontrolou väčšinu územia okolitej provincie. Podľa vyjadrenia jedného z obyvateľov IS momentálne ovláda 32 štvrtí Dajr az-Zauru, zatiaľ čo vláda ich má pod kontrolou len štyri.Prelomenie obliehania znamená ukončenie humanitárnej krízy v tomto meste, kde boli obyvatelia uplynulých 32 mesiacov odkázaní na nepravidelné zhadzovanie zásielok potravinovej a inej pomoci z lietadiel. Sýrske štátne médiá uviedli, že do Dajr az-Zauru sú pripravené vyraziť desiatky nákladných áut s novou pomocou.