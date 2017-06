Sýrska armáda vyhlásila dočasné prímerie v meste Dará

mesto Dará. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 17. júna (TASR) - Sýrska armáda oznámila dnes prerušenie operácií proti povstalcom v meste Dará na juhu krajiny, ktoré bolo v posledných týždňoch dejiskom prudkých bojov. Podľa vyhlásenia armádneho velenia, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra SANA, majú byť bojové operácie v tomto meste pozastavené od poludnia miestneho času (11.00 h SELČ), a to na 48 hodín.Cieľom oznámeného prímeria jevyhlásilo velenie bez uvedenia podrobností.Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovala, že po vstupe prímeria do platnosti bola situácia v Dará prevažne pokojná. Prerušenie bojov je podľa nej výsledkom dohody sprostredkovanej Jordánskom, Ruskom a Spojenými štátmi.V meste Dará prebiehali od začiatku júna prudké boje medzi silami sýrskeho prezidenta Bašára Asada a islamistickými povstalcami vrátane militantov napojených na teroristickú sieť al-Káida, poznamenala SOHR.Nemenovaný opozičný zdroj uviedol pre agentúru DPA, že Asadov režim pristúpil na prímerie po tom, ako jeho sily nedokázali opätovne prevziať kontrolu nad mestom. Tento krok je preto považovaný zaDará je súčasťou oblastí, kde majú byť na základe dohody sprostredkovanej Ruskom, Tureckom a Iránom zriadené tzv. bezpečné zóny. Táto dohoda vstúpila v Sýrii do platnosti ešte v máji.