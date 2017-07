Sýrska opozícia na rokovaniach v Ženeve obviňuje vládu z neochoty

Staffan de Mistura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 12. júla (TASR) - Predseda sýrskej opozičnej delegácie na prebiehajúcich mierových rokovaniach v Ženeve obvinil dnes vládu prezidenta Bašára Asada z odmietania zapojiť sa do politického vyjednávania a vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby nepoľavovala v nátlaku na Damask v súvislosti s plnením prijatých rezolúcií.Predstaviteľ tzv. Najvyššieho rokovacieho výboru, ktorý zastrešuje sýrsku opozíciu a povstalecké skupiny, Nasr Harírí povedal po dnešnom stretnutí so splnomocnencom OSN pre Sýriu Staffanom de Misturom, že Asadova vládarokovať a Bezpečnostná rada OSN by si mala v tejto súvislostiUvedený orgán prijal v decembri 2015 rezolúciu číslo 2254, prostredníctvom ktorej vyzval vrcholných predstaviteľov OSN, aby priviedli strany sýrskeho konfliktu k "oficiálnym rokovaniam o procese politického prechodu".De Mistura otvoril v pondelok v ženevskom sídle OSN ďalšie kolo nepriamych rokovaní, ktoré majú pomôcť ukončiť sýrsku občiansku vojnu pokračujúcu už siedmy rok. Podľa jeho vyjadrenia na úvod stretnutí so zástupcami sýrskej vlády a opozície sa vyhliadky na vyriešenie konfliktu zlepšujú, pričom poukázal na aktuálne prímerie sprostredkované Ruskom a Spojenými štátmi či medzinárodnú snahu o porazenie organizácie Islamský štát v Sýrii.