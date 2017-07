Sýrska opozícia obviňuje vládu z uviaznutia mierových rozhovorov

Staffan de Mistura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 14. júla (TASR) - Sýrska vláda zabránila dosiahnutiu pokroku na tohtotýždňových mierových rozhovoroch vo švajčiarskej Ženeve. V záverečný deň najnovšieho kola rokovaní pod patronátom OSN to konštatovala sýrska opozícia.Siedme kolo rozhovorov sa začalo s malými očakávaniami a tak sa aj skončilo, uviedol Jahjá Arídí, člen sýrskej opozičnej delegácie.povedal pre agentúru DPA. Vládna delegácia si vymyslela zámienku tým, že označuje všetkých oponentov prezidenta Bašára Asada za teroristov, dodal Arídí.Splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura by mal informovať Bezpečnostnú radu OSN o záveroch rozhovorov dnes o 21.00 h SELČ. V pondelok sa na úvod mierových rozhovorov vyjadril, že nikto by nemal počas tohto kola očakávať prelom, ale vyjadril nádej, že ženevský proces sa plne zefektívni, keď tomu napomôžu medzinárodné podmienky. Existuje vyšší potenciál pre pokrok, uviedol splnomocnenec s odvolaním sa na situáciu v Sýrii a geopolitický vývoj.Spojené štáty, ktoré podporujú ozbrojených vzbúrencov, a Rusko, ktoré zabezpečuje vojenskú podporu jednotkám prezidenta Asada, sprostredkovali prímerie na juhozápade Sýrie. K prerušeniu bojov na území sýrskych provincií Dará, Suwajdá a Kunajtra došlo po niekoľkotýždňových rokovaniach medzi zástupcami USA, Ruska a Jordánska v Ammáne, ktoré boli zamerané na obavy z hromadenia síl podporovaných Iránom v blízkosti jordánskych a izraelských hraníc.Mierové rozhovory OSN o Sýrii majú za cieľ dosiahnuť dohodu na prechodnej vláde, novej ústave a nových voľbách v krajine, ktorá je pustošená vojnou od roku 2011. Predchádzajúce kolá rozhovorov za účasti Asadovej vlády a opozície neviedli k hmatateľným výsledkom, keďže obe strany neboli ani ochotné sadnúť si za jeden stôl.