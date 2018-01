Sýrska opozícia odmietla účasť na mierových rozhovoroch v ruskom Soči

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Viedeň 27. januára (TASR) - Sýrska opozícia sa nezúčastní na mierovej konferencii, ktorej hostiteľom bude budúci týždeň Rusko. Oznámil to v sobotu jej hovorca, ktorý stretnutie v Soči odmietol ako pokus blízkeho spojenca sýrskej vlády o "odstavenie" súčasného mierového procesu pod záštitou OSN.Hovorca opozičnej delegácie Jahjá al-Aridí sa vyjadril po tom, ako sa vo Viedni skončili najnovšie dvojdňové nepriame rozhovory zástupcov sýrskej vlády a opozície, sprostredkované Organizáciou Spojených národov.Vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura po viedenských rokovaniach povedal, že o účasti svetovej organizácie na konferencii v Soči jej predstavitelia zatiaľ nerozhodli.Západné veľmoci a niektoré arabské štáty sa domnievajú, že rokovania v Soči sú pokusom vytvoriť separátny mierový proces, ktorý by oslabil úsilie OSN a zároveň položil základy riešeniu, ktoré by viac vyhovovalo sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi a jeho spojencom, Rusku a Iránu, píše agentúra Reuters.