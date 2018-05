Sýrska vláda obnoví ofenzívu proti Islamskému štátu v Damasku

Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 21. mája (TASR) - Sýrske vládne sily obnovia ofenzívu proti militantnej skupine Islamský štát (IS) na juhu hlavného mesta Damask, predtým však odtiaľ odsunú civilistov. V pondelok o tom informovala štátna televízia i agentúra AP.S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa armády televízia uviedla, že v nedeľu večer bolo v južnej damaskej štvrti Hadžar al-Aswad vyhlásené dočasné prímerie, aby bolo možné vysťahovať ženy, deti a starších ľudí.Podľa predstaviteľa sa prímerie skončí v pondelok napoludnie a vládne sily následne obnovia operácie proti IS v spomínanej štvrti Hadžar al-Aswad a aj v neďalekom palestínskom utečeneckom tábore Jarmúk, ktorý IS ovládol v apríli 2015.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktorá monitoruje vojnu v Sýrii, oznámila, že niektorým bojovníkom Islamského štátu dovolili odísť z Jarmúku a z priľahlej štvrte Tadámun. Sýrske štátne médiá však popreli, že by bola dosiahnutá dohoda o odsune bojovníkov.