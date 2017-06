Sýrske bojové lietadlá bombardovali pozície džihádistov IS pri Rakke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 8. júna (TASR) - Bojové lietadlá sýrskej armády bombardovali dnes pozície džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) v oblasti západne od mesta Rakka na južnom brehu rieky Eufrat. S odvolaním sa na sýrske štátne médiá to dnes napísala agentúra Reuters."Letectvo zničilo stanovištia a obrnené vozidlá" na vidieku približne 70 kilometrov západne od tejto bašty IS v Sýrii, uviedla štátna tlačová agentúra SANA.Spojenými štátmi podporované milície medzičasom pri separátnej operácii postupujú do okrajových častí mesta v rámci v utorok spustenej ofenzívy na Rakku, hlavné mesto kalifátu, ktorý vyhlásila skupina Islamský štát (IS) v roku 2014 po obsadení častí územia Sýrie a Iraku.Rakka je poslednou mestskou baštou IS okrem irackého Mósulu, kde už militanti bránia iba centrum. Džihádisti majú Rakku pod kontrolou od roku 2014.Bojovníci Sýrskych demokratických síl (SDF) sa priblížili k Rakke z viacerých strán a od novembra, keď začali svoju operáciu nazvanú Hnev Eufratu, už obsadili desiatky okolitých miest a dedín. Cieľom je obkľúčiť a dobyť Rakku. Džihádisti IS však majú stále otvorenú cestu smerom na juh, aj keď medzinárodná koalícia na čele s USA zničila mosty cez rieku Eufrat, ktorá preteká popri meste z tejto svetovej strany.Aliancia SDF, ktorá združuje kurdské a arabské milície, vyzvala koncom mája bojovníkov IS v Rakke, aby zložili zbrane ešte pred očakávaným útokom na toto mesto. Prisľúbila im, že ak zložia zbrane, nič sa im nestane.