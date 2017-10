Sýrske demokratické sily čistia oslobodenú Rakku od mín

Na snímke zbombardované mesto Rakka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 18. októbra (TASR) - Sýrske sily podporované Spojenými štátmi dnes čistili mesto Rakka od pozemných mín - deň po svojom oznámení, že ho úplne dobyli od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).povedal tlačovej agentúre DPA Talál Silú, hovorca Kurdmi vedeného zoskupenia Sýrske demokratické sily (SDF).dodal Silú do telefónu.Hovorca tiež uviedol, že oficiálne oslobodenie Rakky, niekdajšieho faktického hlavného mesta samozvaného kalifátu vyhláseného džihádistickou organizáciou IS, oznámia na tlačovej konferencii v piatok 20. októbra zvnútra mesta, nachádzajúceho sa na severovýchode Sýrie.Zoskupenie SDF, podporované Spojenými štátmi, v utorok vyhlásilo, že Rakku úplne ovládlo, a to po vyše štyroch mesiacoch bojov proti Islamskému štátu.Väčšina zahraničných bojovníkov napojených na IS v Rakke sa sama vzdala, informovala dnes organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktoré monitoruje vojnu v krajine." informoval agentúru DPA šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán bez uvedenia presných údajov.Islamský štát je aj vo východosýrskom meste Dajr-az-Zaur terčom vojenských operácií SDF a súperiacej vládnej armády.Oddiely sýrskeho režimu sa za podpory Ruska dnes posunuli hlbšie do Dajr az-Zauru, predtým sa im podarilo dobyť strategické mesto Husajníja severne od Dajr az-Zauru.Bojovníci SDF sa pokúšajú dobyť dedinu Markada obsadenú Islamským štátom, ktorá sa nachádza v provincii al-Hasaka na severovýchode Sýrie.vysvetlil Rahmán.IS utrpel v posledných mesiacoch sériu vojenských porážok a stratil územia v Sýrii aj v susednom Iraku.