Sýrske demokratické sily posilňujú bojové jednotky v Dajr az-Zaure

Príslušníci Sýrskych demokratických síl(SDF) podporovaných Američanmi stoja v zničenej budove počas boja proti militantom Islamského štátu v sýrskom meste Rakka 16. októbra 2017. Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) získali 17. októbra plnú kontrolu nad severosýrskym mestom Rakka, niekdajšou baštou teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 19. októbra (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) dnes vyhlásili, že po dobytí mesta Rakka z rúk džihádistov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) presúvajú svoje bojové jednotky na frontovú líniu vo východosýrskej provincii Dajr-az-Zaur. Pre agentúru Reuters to povedal hovorca SDF Talál Silú.Sýrske demokratické sily sú Spojenými štátmi podporované vojenské oddiely s kurdským velením.Podľa Silúa malo víťazstvo v Rakkena ťaženie Sýrskych demokratických síl proti IS v Dajr az-Zaure, pretože sa tam môžu presunúť ich bojové jednotky. O stabilizáciu situácie v Rakke sa budú starať jednotky vnútornej bezpečnosti SDF.povedal Silú. Rada Dajr az-Zauru sú milície, ktoré vedú ťaženie proti IS v tejto provincii.Bojové operácie SDF sa sústreďujú na oblasti ležiace východne od rieky Eufrat, ktorá provinciou Dajr az-Zaur preteká. Sýrske vládne sily podporované Ruskom a Iránom sa koncentrujú svoj tlak najmä na oblasti západne od Eufratu.Islamský štát rýchlo stráca v Dajr az-Zaure pôdu pod nohami, pričom ide o poslednú sýrsku provinciu, v ktorej ešte táto extrémistická organizácia má zázemie.