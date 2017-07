Sýrske demokratické sily už kontrolujú takmer polovicu Rakky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 27. júla (TASR) - Odporcovia extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) prevzali kontrolu nad takmer polovicou sýrskeho mesta Rakka, dosiaľ hlavnej bašty týchto džihádistov v Sýrii. Informovala o tom dnes agentúra AP.Ťaženie na mesto ležiace v severnej Sýrii spomalilo obrovské množstvo výbušnín nastražených bojovníkmi IS. Pre AP do uviedla Nisrín Abdulláhová z kurdskej vojenskej organizácie Ženské obranné jednotky (YPJ), ktorá je ženským krídlom kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG).Protiislamistická koalícia Sýrske demokratické sily (SDF), do ktorej patria aj YPJ, teraz podľa Abdulláhovej kontroluje 45 percent Rakky.Podľa informácií organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii kontrolujú SDF polovicu Rakky.Kurdmi vedené SDF podporujú v boji proti IS Spojené štáty. Pred niekoľkými mesiacmi spustili ofenzívu zameranú na znovudobytie Rakky a podarilo sa im zo všetkých strán obkľúčiť tamojších militantov a preniknúť až dovnútra mohutne opevneného Starého mesta.