Sýrske mierové rozhovory v Ženeve by sa mali začať 23. februára

Bejrút 13. februára (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura začal dnes rozposielať oficiálne pozvánky účastníkom nadchádzajúcich mierových rozhovorov o Sýrii. Tie by sa mali oficiálne začať už na budúci týždeň, a síce 23. februára, spresnila vyslancova kancelária.Posledné kolo rokovaní v Ženeve, sprostredkovaných OSN, sa konalo ešte vlani v apríli. Mierové rozhovory sa následne prerušili pre nové boje, ktoré v Sýrii vypukli.Z rokovaní, ako aj prípadných dohôd o prímerí, sú vylúčené militantné organizácie ako Islamský štát (IS) či Džabhat Fath aš-Šám, ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida.Na vlaňajších rozhovoroch v Ženeve sa zúčastnili predstavitelia mnohých sýrskych skupín. V tých nadchádzajúcich však budú zastúpené len dve oficiálne sýrske delegácie - predstavitelia sýrskej vlády a predstavitelia sýrskej opozície. Hovorkyňa de Misturu agentúre AP povedala, že obom stranám bolo dnes rozposlané bližšie nešpecifikované množstvo oficiálnych pozvánok.Samotný de Mistura sa podľa slov svojej kanceláriedo diplomatického úsilia, snažiaceho sa priviesť nazad do Ženevy obe sýrske delegácie. Tie by do mesta mali pricestovať už okolo 20. februára, vďaka čomu budú môcť s vyslancom OSN a jeho tímom predbežne diskutovať ešte pred oficiálnym začiatkom rokovaní.Začiatok medzinárodných rozhovorov v Ženeve nedávno o vyše týždeň posunuli. Dôvodom odkladu bola podľa de Misturu snaha poskytnúť samostatnému mierovému procesu pod vedením Ruska, Turecka a Iránu šancu na úspech.Uvedené tri krajiny usporiadali v januári rozhovory v kazašskom hlavnom meste Astana, kde bol dohodnutý mechanizmus na monitorovanie platného, ale krehkého prímeria v Sýrii. Tieto účastnícke strany by sa v Astane mali znovu zísť 15.-16. februára.