Sýrske sily podporované USA dobyli poslednú cestu vedúcu do Rakky

Bejrút 29. júna (TASR) - Bojovníci vedení Kurdmi a podporovaní Spojenými štátmi dobyli poslednú voľnú cestu vedúcu do Rakky, faktického hlavného mesta extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii, a posúvajú sa smerom k rieke Eufrat južne od Rakky. Ich obliehanie mesta je čoraz tesnejšie. Informovala o tom dnes organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje vojnu v Sýrii, a tiež predstaviteľ USA.Hovorca koalície vedenej Spojenými štátmi povedal pre tlačovú agentúru AP, že Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) už majú pod kontrolou všetky rýchlostné cesty do Rakky a napredujú smerom k rieke Eufrat.napísal plukovník Joe Scrocca, hovorca koalície vedenej Spojenými štátmi, v e-maile agentúre AP.SOHR uviedlo, že jedna zložka SDF už dobyla dediny na druhej strane rieky, a tým dovŕšila obkľúčenie mesta - SOHR to označilo za "strategický" úspech.