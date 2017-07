Sýrske sily prerazili hradby okolo Starého mesta Rakky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 4. júla (TASR) - Americká armáda oznámila, že spojenecké sýrske sily v pondelok prerazili hradby okolo historického Starého mesta Rakky, kde bojujú proti militantom Islamského štátu (IS) a chcú ich vyhnať z tohto hlavného mesta samozvaného kalifátu.Ústredné velenie americkej armády v pondelkovom vyhlásení uviedlo, že spojenecké sýrske sily prerazili hradby na dvoch "malých úsekoch", vďaka čomu mohli vstúpiť do Starého mesta a zároveň sa vyhnúť nastraženým bombám a ostreľovačom Islamského štátu. Ústredné velenie dodalo, že po úderoch na hradby, dlhé celkovo 2,5 kilometra, zostala väčšina z nich neporušená.Kurdmi vedené milície nazývané Sýrske demokratické sily (SDF) bojujú proti militantom Islamského štátu v Rakke za podpory náletov koalície riadenej Spojenými štátmi a za pomoci amerických síl pre špeciálne operácie.SDF bojujú za znovudobytie Rakky, ktorú IS obsadil v roku 2014, od vlaňajšieho novembra. Minulý týždeň SDF oznámili, že Rakku obkľúčili zo všetkých strán a odrezali tak IS od jeho poslednej únikovej cesty, ktorá bola na juhu mesta. V Rakke sa údajne nachádza ešte okolo 4000 džihádistov IS.Kedysi v sýrskej Rakke sídlilo niekoľko vodcov IS a tam táto extrémistická organizácia údajne pripravovala útoky v Európe. Strata severosýrskeho mesta bude pre IS veľkým úderom.