Sýrske sily vyzvali džihádistov v Rakke, aby sa do konca mája vzdali

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rakka 25. mája (TASR) - Aliancia sýrskych milícií (SDF) podporovaná Spojenými štátmi dnes prisľúbila, že bojovníkom organizácie Islamský štát (IS) v Rakke, ktorí sa vzdajú do konca mája, sa nič nestane. Aliancia vyzvala bojovníkov, aby zložili zbrane ešte pred očakávaných útokom na túto baštu IS v Sýrii.Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré združujú kurdské a arabské milície a spoločne bojujú proti IS, postúpili v ofenzíve smerom na Rakku. A v najbližšom bode svojich pozícií sa od mesta nachádzajú už len niekoľko kilometrov. Ofenzíva SDF, ktorá prebieha od vlaňajšieho novembra, má za cieľ Rakku obkľúčiť a dobyť, pripomenula dnes tlačová agentúra Reuters.SDF, ktorých súčasťou sú aj kurdské milície YPG, tento mesiac už skôr oznámili, že podľa ich očakávania spustia záverečný útok na Rakku začiatkom leta. Predstavitelia YPG a SDF predtým uviedli apríl ako začiatočný dátum útoku, ale tento termín už uplynul.Koalícia pod vedením Spojených štátov neoznámila žiaden časový rámec pre konečný útok na Rakku, ktorá je faktickým hlavným mestom Islamského štátu v Sýrii od roku 2014, keď extrémistická organizácia vyhlásila cezhraničný "kalifát", rozprestierajúci sa na území Sýrie aj Iraku.SDF vo vyhlásení napísali, že výzva militantom z 15. mája, aby sa do desiatich dní vzdali, prinieslaa že konečný termín teraz predlžujú do 31. májaSDF dodali, že zaručia prežitie militantov, ktorí sa vzdajú, bez ohľadu na ich postavenie, a to. Zaručená bude aj bezpečnosť ich rodín, zdôraznili SDF.Vo vyhlásení SDF sa tiež uvádzalo, že predĺženie termínuPodľa koalície vedenej Spojenými štátmi sa v Rakke ešte ukrýva približne 3000 alebo 4000 bojovníkov IS. Budujú tam ozbrojené jednotky proti očakávanému útoku.IS za šesť rokov občianskej vojny v Sýrii obsadila rozsiahle územia, avšak militanti tam čelia vojenským operáciám SDF podporovaných Spojenými štátmi, ďalej útokom sýrskej armády podporovanej Ruskom a tiež povstalcov Slobodnej sýrskej armády, ktorým pomáhajú USA.