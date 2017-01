Sýrske vládne lietadlá bombardovali povstalcov pri Damasku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 1. januára (TASR) - Sýrske vládne lietadlá obnovili dnes svoje bombardovanie povstaleckého údolia Wadi Barada neďaleko Damasku po takmer 24-hodinovej prestávke bez náletov. Agentúre Reuters to počas tretie dňa krehkého prímeria povedali predstaviteľ povstalcov a aktivisti monitorujúci situáciu.Dohoda o prímerí, sprostredkovaná Ruskom a Tureckom, sa opakovane porušuje a obe strany sa z toho vzájomne obviňujú. Povstalci v sobotu varovali, že odstúpia od dohody, ak bude vládna strana pokračovať v jej porušovaní a vyzvali Rusko, ktoré podporuje prezidenta Bašára Asada, aby prinútilo sýrsku armádu a milície zastaviť útoky na ich údolie do 20. hodiny. Stalo sa, ale dnes bombardovanie znova pokračovalo.x x xPri samovražednom útoku v prístave Tartús dnes zahynuli dvaja členovia hliadky sýrskych bezpečnostných síl. Podľa zdroja v sýrskych silách sa útočníci oblečení vo vojenských uniformách priblížili k hliadke na promenáde prístavu a vyhodili sa do vzduchu. Potvrdila to sýrska štátna tlačová agentúra SANA.V Tartúse, ktorý leží na pobreží Stredozemného mora, má vojenskú námornú základňu Rusko.