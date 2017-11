Sýrske vládne sily oslobodili mesto Dajr az-Zaur, hlásia štátne médiá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 3. novembra (TASR) - Sýrske vládne sily oslobodili mesto Dajr az-Zaur od teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Oznámili to v piatok sýrske štátne médiá, informovala agentúra AP.Podľa médií má sýrska armáda v súčasnosti toto mesto ležiace na východe krajiny úplne pod kontrolou.Metropola rovnomennej provincie bola takmer tri roky rozdelená na časť ovládanú armádou a časť pod kontrolou IS.Vládne sily a ich spojenci po prvý raz prelomili obranu IS v septembri tohto roka a z mesta postupne vytláčali islamistov teroristov.Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii už vo štvrtok informovalo, že vládne sily úplne dobyli Dajr az-Zaur.uviedol šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán, ktorého citovala agentúra DPA.