Sýrske vládne sily sa zmocnili hlavného zdroja vody pre Damask

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 28. januára (TASR) - Sýrske vládne sily získali kontrolu nad hlavným zdrojom pitnej vody pre Damask a jeho okolie, o ktorý viedli niekoľko týždňov boje s povstalcami. Oznámili to dnes sýrska štátna televízia a armádne médiá.Podľa údajov opozičnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sa vládni vojaci dostali k prameňu rieky Baradá severozápadne od Damasku na základe dohody o ukončení týchto bojov, ktoré pokračovali aj napriek celoštátnemu prímeriu s platnosťou od 30. decembra. Dohoda predpokladá, že povstalci v údolí Baradá zložia zbrane alebo odídu.Vodáreň v obci Ajn al-Fídža podľa SOHR sprístupnili skupinám opravárov, ktoré by mali v najbližších dňoch obnoviť dodávky vody do hlavného mesta. Približne päť miliónov obyvateľov Damasku a okolia je odkázaných na náhradné zdroje pitnej vody od 22. decembra, keď došlo k poškodeniu čerpacích zariadení.Boje v údolí Baradá vyvolali tvrdenia sýrskej vlády, že povstalci otrávili tamojší zdroj pitnej vody, čo však druhá strana popierala. Predošlá dohoda o oprave vodárne, z ktorej poškodenia sa vláda a povstalci navzájom obviňujú, sa v polovici januára skončila neúspechom, keď vládou vymenovaného sprostredkovateľa zastrelili za nejasných okolností.