Sýrskeho utečenca usvedčili z chystania útokov v Dánsku

Berlín 12. júla (TASR) - Súd v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko uložil dnes šesťapolročný trest odňatia slobody utečencovi zo Sýrie, ktorý plánoval bombové útoky v dánskom hlavnom meste Kodaň. Nemenovanému mužovi vo veku 21 rokov dokázali, že nakúpil materiál, pomocou ktorého mal byť spáchaný uvedený čin.Predsedajúci sudca krajinského súdu v meste Ravensburg uviedol, že obžalovaný mladík, ktorý prišiel v lete 2015 do Nemecka ako utečenec, sa v novom pôsobisku výrazne zradikalizoval, pričom sa zaoberal myšlienkami šírenými teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Útoky v Dánsku pripravoval s predpokladom vysokého počtu obetí.Dnešný rozsudok predstavuje prekročenie požiadavky prokuratúry, ktorá pre obžalovaného navrhovala päťročný trest.Samotný mladík pred súdom priznal, že pomáhal pri chystaní útokov, na ktorých sa však podľa vlastných slov nechcel inak podieľať. V čase zadržania vlani v novembri mal pri sebe 17.000 zápaliek, balenie delobuchov, 17 batérií, šesť vysielačiek a dva kuchynské nože, pričom sa pokúšal vycestoval do Dánska.