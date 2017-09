Sýrski aktivisti sa obávajú straty záberov z vojny na prehliadavači

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 13. septembra (TASR) - Sýrski ľudskoprávni aktivisti sa obávajú, že nové pravidlá na videoportáli YouTube povedú k strate záberov, ktoré dokumentujú už sedem rokov trvajúcu občiansku vojnu v Sýrii a mohli by neskôr poslúžiť ako dôkaz porušovania ľudských práv.Informovala o tom dnes agentúra AP, ktorá pripomenula, že služba YouTube sa nedávno rozhodla začať uplatňovať nové pravidlá a v súlade s nimi odstraňovať zo svojej databázy príspevky zobrazujúce násilie a terorizmus.Vojna v Sýrii je podľa AP jedným z najbrutálnejších konfliktov v moderných dejinách, ale súčasne patrí aj k tým, z ktorých vzniká najviac záberov - od bombardovania miest po intímne zábery, ako otec v náručí kolíše svoje mŕtve dieťa.Sýrski aktivisti sa teraz obávajú, že v dôsledku novej politiky môžu z portálu YouTube zmiznúť stovky tisíc videozáznamov zo sýrskej vojny. Bez predchádzajúceho upozornenia boli tak už z portálu za posledných niekoľko mesiacov odstránené mnohé videá.Aktivisti sa teraz narýchlo snažia vytvoriť alternatívne úložisko, súčasne však priznávajú, že službu YouTube môže ťažko niečo nahradiť vzhľadom na jej technologickú infraštruktúru a celosvetový dosah.Hadí Chatíb, spoluzakladateľ organizácie Syrian Archive, podľa AP uviedol, že zhotovovaním videí o vojne v Sýrii sa zaoberá asi 900 jednotlivcov a skupín, ktorí pôsobia priamo v teréne. Konflikt v Sýrii je tak vďaka nim zdokumentovaný veľmi podrobne a vo veľkom rozsahu.Chatíb však upozornil, že od júna tohto roku, keď platforma YouTube začala strojovo odstraňovať videá s násilným obsahom, bolo zablokovaných 180 videokanálov so zábermi zo Sýrie. Organizácia Syrian Archive dosiahla, že znovu prístupných je 20 z nich. Ako dodala AP, takto sa zachránilo približne 400.000 videosúborov. Ohrozených je však ešte ďalších 150.000 súborov, ktorých obsah YouTube stále preveruje a ich osud závisí od verdiktu tejto internetovej služby.Služba YouTube, ktorú vlastní spoločnosť Google, uviedla, že obnoví akékoľvek omylom odstránené videá. Dodala tiež, že s aktivistami komunikuje a snaží sa nájsť riešenie vzniknutej situácie.Nový prístup k videám zo strany YouTube je sklamaním pre sýrskych aktivistov, ktorí v auguste slávili možný precedens, keď Medzinárodný trestný súd práve na základe videozáznamov vydal zatykač na líbyjského vojenského veliteľa.Zhromažďovaniu videozáznamov z konfliktu v Sýrii sa venuje aj Centrum pre dokumentáciu a videá (VDC), ktoré prestáva využívať službu YouTube a zakladá si vlastnú internetovú platformu. Šéf VDC Husam Katlábí v e-maili pre AP vysvetlil, že riziko straty záberov je príliš veľké, a dodal, že "platforme YouTube neveríme".VDC, ktoré je zaregistrované vo Švajčiarsku, sa od roku 2011 špecializuje na dokumentovanie prípadov porušovania ľudských práv. Od roku 2014 má však obmedzený prístup na svoj kanál na YouTube, k čomu došlo po varovaniach týkajúcich sa obsahu videomateriálov.Stanovisko sýrskych aktivistov, ktorí by uvítali zmenu prístupu YouTube, podľa AP podporil Robin Gross, riaditeľ v San Franciscu sídliacej organizácie IP Justice, ktorá sa zasadzuje za slobodu šírenia informácií na internete,. Vysvetlil, že sila týchto záberov spočíva v tom, že dokážu ovplyvniť verejnú mienku, ako sa to stalo napríklad počas vojny vo Vietname.Gross upozornil, že stroje nedokážu pochopiť konflikt a to, ako obrazové materiály o ňom môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu situácie, čo je nevyhnuté pre adekvátnu reakciu.Mnohí opoziční aktivisti podľa AP v Sýrii majú pocit, že medzinárodné spoločenstvo sa od Sýrie odvracia a stráca o ňu záujem, odkedy sýrska vládna armáda za pomoci spojencov dosiahla dôležité víťazstvá v bojoch s povstalcami. Niektorí aktivisti sú presvedčení, že odstraňovanie videí z YouTube a blokovanie kanálov je výsledkom politického tlaku.