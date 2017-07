Sýrsky prezident Bašár Asad sa po prvý raz objavil na bankovke

Sýrsky prezident Bašár Asad je vyobrazený na novej bankovke s nominálnou hodnotou 2000 sýrskych libier Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 2. júla (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad sa po prvý raz objavil na platidle. Jeho portrét je vyobrazený na novej bankovke s nominálnou hodnotou 2000 sýrskych libier, ktorá sa dnes dostala do obehu.Informovala o tom agentúra Reuters.Ako uviedol guvernér centrálnej banky, bankovka je jednou z niekoľkých nových platidiel, ktoré boli vytlačené už pred niekoľkými rokmi, ich uvedenie však odložili v dôsledku vypuknutia občianskej vojny.Sýrska mena sa výrazne znehodnotila po začiatku nepokojov v roku 2011. Zatiaľ čo v roku 2010 bolo možné za jeden dolár dostať 47 sýrskych libier, v súčasnosti je to až 500. Nová bankovka sa rovná štyrom dolárom.Guvernér zdôvodnil uvedenie novej bankovky do obehu prílišným opotrebovaním existujúcich platidiel. Nová bankovka však bude podľa neho nasadená zatiaľ iba v Damasku a niekoľkých provinciách, spresnila agentúra SANA.Predtým bola v krajine najvyššia bankovka s nominálnou hodnotou 1000 sýrskych libier. Asadov otec, prezident Háfiz Asad, ktorý zomrel v roku 2000, sa objavil na minciach a staršej verzii stále používanej 1000-librovej bankovky.Po rokoch sýrskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal už státisíce mŕtvych, sa Asad javí ako vojensky nezdolný vďaka značnej vojenskej podpore svojich spojencov - Ruska a Iránu, analyzuje agentúra Reuters.