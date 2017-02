Sýrsky prezident uvíta, ak sa USA zapoja do boja proti teroristom

Na ilustračnej fotografii Sýrsky prezident Bašár Asad Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 10. februára (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad v dnes zverejnenom rozhovore vyhlásil, že privíta, ak sa Spojené štáty zapoja do boja proti "" v Sýrii - pokiaľ budú spolupracovať s jeho vládou a rešpektovať suverenitu krajiny.Asad v interview pre webovú stránku Yahoo News povedal, že s prezidentom Donaldom Trumpom nijako nekomunikuje - priamo ani nepriamo, ale nekomunikuje ani so žiadnym iným predstaviteľom novej americkej vlády.Sýrsky líder urobil v rozhovore gesto voči novému americkému prezidentovi. Povedal totiž, že víta Trumpovo vyhlásenie, že boj proti terorizmu bude jeho prioritou - tento cieľ majú spoločný, dodal Asad. Jeho vláda však označuje všetku ozbrojenú opozíciu voči sebe - vrátane povstalcov podporovaných Spojenými štátmi - za ""." povedal Asad na adresu Trumpa. "Šesťročná občianska vojna v Sýrii pripravila o život vyše 300.000 ľudí a vyhnala z domovov polovicu obyvateľov krajiny. Tá je oslabená, roztrieštená a zmätok umožnil nástup extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá v roku 2014 pri bleskovom útoku dobyla tretinu územia Sýrie a susedného Iraku. IS, zodpovedný za niekoľko krvavých útokov po celom svete, vyhlásil kalifát na spomínaných územiach pod svojou kontrolou.Asad v rozhovore pre Yahoo News povedal, že jeho krajina privíta "" USA v boji proti terorizmu, ale musí sa uskutočňovať v spolupráci so sýrskou vládou.Asad vo svojom vyjadrení nespomenul medzinárodnú koalíciu pod vedením USA, ktorá od septembra 2014 podniká nálety proti IS a odnoži al-Káidy v Sýrii. USA majú v Sýrii aj poradcov, ktorí pôsobia medzi prevažne kurdskými bojovníkmi na severe krajiny. Tí vedú boje proti Islamskému štátu." upozornil Asad. "" vyhlásil sýrsky prezident." Sýrie, dodal.Sýrska vláda vždy obviňovala USA z podpory opozičných bojovníkov snažiacich sa o zvrhnutie Asada. Povstalci predstavovali pre sýrskeho lídra vážnu hrozbu až do roku 2015, keď sa do sýrskej vojny zapojilo Rusko a začalo pomáhať Asadovým vojakom. Rovnováha síl sa vtedy preklopila v jeho prospech." uviedol Asad po anglicky.Avšak keď dostal otázku, či chce, aby prišli americkí vojaci do Sýrie pomáhať v boji proti Islamskému štátu, prezident odpovedal, že poslať vojakov nestačí - potrebný je aj úprimný politický postoj, teda rešpektovanie zvrchovanosti a jednoty Sýrie." dodal Asad.Sýrsky líder nekomentoval Trumpov zákaz vstupu sýrskych utečencov a občanov zo siedmich prevažne moslimských krajín do USA a označil to za "" záležitosť.Nakoniec však vyjadril určitú nepriamu podporu - povedal, že medzi miliónmi Sýrčanov hľadajúcich útočisko na Západe sú "", hoci ich nemusí byť "" počet.