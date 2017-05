Sýrsky utečenecký tábor v Jordánsku bude prvý poháňaný čistou energiou

Sýrski utečenci, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 17. mája (TASR) - Tábor sýrskych utečencov v Jordánsku Azrak sa dnes stal prvým takýmto zariadením na svete, ktoré je zásobované čistou elektrickou energiou. Informoval o tom Úrad vysokého komisára pre utečencov (UNHCR).Úrad spustil do prevádzky solárnu elektráreň s výkonom dva megawatty v utečeneckom tábore Azrak v severnej púšti Jordánska, neďaleko sýrskej hranice.Tisíce sýrskych rodín žijúcich v tábore si budú môcť vďaka solárnej energii svietiť v obydliach, nabíjať mobilné telefóny a chladiť potraviny, uviedol UNHCR vo vyhlásení.Približne 20.000 z 36.000 obyvateľov tábora začne solárnu energiu vyrobenú elektrárňou využívať ihneď. Pre zvyšných obyvateľov bude podľa očakávania solárna energia dostupná začiatkom roka 2018, dodal úrad. Od otvorenia tábora pred troma rokmi sa jeho obyvatelia spoliehali pri svietení na prenosné solárne lampy.Elektrina bola prvýkrát v Azraku - najväčšom utečeneckom tábore v Jordánsku - zavedená v roku 2017.Solárna elektráreň v tábore stála 9,6 milióna dolárov. Financovaná bola kampaňou Brighter Lives for Refugees (Jasnejšia budúcnosť pre utečencov), ktorú spustila medzinárodná, pôvodne švédska spoločnosť IKEA vyrábajúca nábytok a doplnky do domácnosti, so sieťou predajní po celom svete.