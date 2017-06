Systém bikesharing vybuduje Bratislava v spolupráci so Slovnaftom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 14. júna (TASR) - Systém zdieľania verejných bicyklov – bikesharing - vybuduje Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft. Memorandum o spoločnej realizácii tohto systému dnes totiž podpísal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi. Bikesharing má byť v Bratislave spustený na jar budúceho roka a pokryté budú najprv mestské časti Staré Mesto, Petržalka, Nové Mesto a Ružinov.Pilotná fáza projektu počíta so 750 klasickými i elektrickými bicyklami a vytvorením 75 staníc, kde ich budú ľudia odkladať.povedal Nesrovnal.Bratislava si za partnera projektu vybrala spoločnosť Slovnaft. Tá podľa mesta predložila najkomplexnejšiu ponuku realizácie systému zdieľania verejných bicyklov. Slovnaft má mať aj potrebné skúsenosti vďaka svojej materskej spoločnosti MOL, ktorá sa podieľala na vybudovaní bikesharingu v Budapešti a úspešne je pri ňom už štvrtý rok.Slovnaft deklaruje, že mestu daruje časť majetku zhromaždeného v rámci tohto systému, čím ho má odbremeniť od finančných výdavkov. Výhodou pre mesto má byť aj to, že Slovnaft bude zodpovedný za samotnú prevádzku.tvrdí Bratislava. Hlavné mesto má na daný projekt vyčlenených 460.000 eur. Slovnaft prispeje sumou do 1,5 milióna eur.priblížil Világi.Memorandum zaväzuje Bratislavu a Slovnaft k vzájomnej spolupráci pri realizácii tohto systému, pričom cieľom dokumentu je vytvoriť podmienky pre účinnú komunikáciu oboch strán. Konkrétny model spolupráce bude zakotvený v zmluve o spolupráci, ktorej podpis je ďalším krokom partnerov. Tí chcú detaily systému, ako presný počet bicyklov, pokrytie či výber dodávateľa, komunikovať verejnosti postupne.Bikesharing predstavuje automatizovanú sieť IT systémom prepojených stojanov, prostredníctvom ktorej je možné zapožičať si bicykel a následne ho vrátiť na ktoromkoľvek inom stanovišti. Cyklodoprava je podľa prieskumov v Bratislave najrýchlejším spôsobom dopravy na vzdialenosť jedného až piatich kilometrov.