Systém Hyperloop, kedysi hudba budúcnosti, sa začína realizovať

Na snímke maketa rýchlostného vlaku Hyperloop počas oficiálneho otvorenia série verejných podujatí s názvom Bratislava uvádza: POHYB. INOVÁCIE. SPOJENIA v bratislavskej Starej tržnici v stredu 6. júla 2016. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. apríla (TASR) - Nástup systému Hyperloop, dopravného systému budúcnosti, sa rapídne blíži. Už o dva roky sa má sprevádzkovať prvá komerčná doprava potrubím. Desať kilometrov dlhá trať bude postavená v Spojených arabských emirátoch medzi mestami Abú Zabí a Dubajom. Projekt bude realizovať firma Hyperloop TT. Táto spoločnosť začala stavať aj testovacie potrubie vo Francúzsku.V Dubaji sa bude konať svetová výstava Expo 2020. Aj keď potrubie nedosiahne jeho areál, firma Hyperloop by sa chcela pochváliť, že jej systém je plne funkčný a životaschopný. Dopravné kapsle by sa mohli v potrubí pohybovať rýchlosťou až 1200 km/h., uviedol prevádzkový riaditeľ Hyperloopu Andres de Leon.Zástupca firmy tvrdí, že superrýchla potrubná doprava, ktorej základom je kapsľa pohybujúca sa vo vákuu, sa nemusí obmedzovať len na prepravu ľudí. Systém by mohol prepravovať náklad z prístavov na brehoch Perzského zálivu do vnútrozemia.Firma Hyperloop začala tento týždeň stavať testovaciu trať vo francúzskom Toulouse. Už tento rok chce dokončiť testovací okruh dlhý 320 metrov. Ak pôjde všetko podľa plánu, v roku 2019 dokončí trať dlhú jeden kilometer. Rúra bude položená na stĺpoch šesť metrov nad zemou. V Španielsku sa už vyrába kapsľa. Dokončená by mala byť v lete.Futuristický dopravný systém testuje v Nevadskej púšti firma Virgin Hyperloop One (VHO). Jej spoluinvestorom sa stal aj britský miliardár Richard Branson. Predstavitelia VHO sa už dohodli so Saudmi. V Saudskej Arábii by chceli prevádzkovať nový systém dopravy, keď sa potvrdí jeho spoľahlivosť. V Nevade sa podarilo počas testov dosiahnuť rýchlosť 387 km/h.Vlastnú verziu vysokorýchlostného dopravného systému ohlásila kanadská spoločnosť TransPod. Existuje aj skúšobná trať neďaleko sídla SpaceX. Patrí priekopníkovi prevratných technológií Elonovi Muskovi.