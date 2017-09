Systém informatizácie začne na celom území fungovať do piatich rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrbské Pleso 22. septembra (TASR) - Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška.Muška pripomenul, že sa v samosprávach postupne prechádza od papierovej formy výkonnej moci k elektronickej.povedal Muška. Doplnil, že tento systém je nasadený na 973 miestach.zhodnotil.ZMOS sa počas zasadnutia pokúsil aj o inventúru toho, s čím pracuje.podotkol.ZMOS sa počas dvojdňového rokovania (21.-22.9.) venoval aj príprave novely stavebného zákona.uviedol predseda ZMOS-u Michal Sýkora. Zákon je podľa neho starý, keďže pochádza z roku 1976. Zároveň doplnil, že išlo iba o informáciu o novele stavebného zákona, nebolo to pokračovanie predchádzajúceho návrhu zákona.povedal Muška. Podľa neho ani jeden z týchto atribútov nenapĺňa dostatočne nový zákon.uzavrel Muška.