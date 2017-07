Szijjártó: Ilegálnu migráciu cez Stredozemné more je možné zastaviť

Na ilustračnej fotografii sú migranti z Egypta v Taiansku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. júla (TASR) - Ilegálnu migráciu cez Stredozemné more zastaviť možno - treba však na to prijať príslušné opatrenia, vyhlásil dnes v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Šéf maďarskej diplomacie podľa agentúry MTI zároveň vyjadril solidaritu a podporu svojmu rakúskemu rezortnému partnerovi Sebastianovi Kurzovi v súvislosti s jeho postojom k ilegálnej migrácii.Kurz minulý štvrtok vyzval Taliansko, aby prestalo prevážať migrantov z ostrovov na pevninu. Migrantov je podľa neho potrebné zastaviť už na vonkajších hraniciach EÚ a po poskytnutí humanitárnej a zdravotnej pomoci ich vrátiť späť.Szijjártó pripomenul, že voči rakúskemu ministrovi zahraničia sa za jeho vyhlásenia o zastavení ilegálnej migrácie okamžite zodvihla na medzinárodnej scéne i v Rakúsku obrovská vlna útokov.Podľa Szijjártóa by bolo potrebné oživiť dávnejšiu iniciatívu ministrov vnútra Talianska a Nemecka. Tí navrhovali, aby Európska únia prispela k ochrane severných hraníc Líbye a vytvorila v tejto severoafrickej krajine hot-spoty, v ktorých by sa rozhodovalo, koho vpustiť do Európy. Súčasne odporúčali zabrániť tomu, aby sa z Líbye vyplavovali na cestu do Európy pochybné plavidlá s migrantmi.