Szijjártó reagoval na slová Kerna: Nepodarí sa im rozdeliť V4

Ministri zahraničných vecxí krajín V4 zľava Miroslav Lajčák (Slovensko), Péter Szijjártó (Maďarsko), Witold Waszcykowski (Poľsko) a Lubomír Zaorálek (Česká republika), archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 6. júla (TASR) - Pokus dosiahnuť rozkol medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) nebude úspešný, reagoval dnes maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na vyhlásenie rakúskeho kancelára Christiana Kerna v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt.Kern v rozhovore vyjadril pocit, že medzi krajinami vyšehradského zoskupenia je istá rozdelenosť, pričom na jednu stranu zaradil Česko a Slovensko, na druhú Maďarsko a Poľsko.Vo vyhlásení zverejnenom agentúrou MTI šéf maďarskej diplomacie uviedol, že už dávnejšie zaznamenali isté snahy západoeurópskych politikov rozdeliť krajiny V4."Máme pre nich zlú správu, nepodarí sa im to. Toto zoskupenie je najužším a najúčinnejším spojenectvom v rámci Európskej únie, a ním aj zostane, či sa to rakúskemu kancelárovi páči, alebo nie," zdôraznil Szijjártó.Dodal, že vnímajúc rakúske vnútropolitické procesy chápe napätie kancelára. "Bolo by však dobré, keby nás vynechal z rakúskej volebnej kampane," konštatoval maďarský minister zahraničných vecí.V súvislosti s Kernovým tvrdením, že niektoré vlády konajú tak, ako by Európa bola bankomatom, a nie spoločenstvom hodnôt, Szijjártó kancelárovi pripomenul, že rakúske podniky profitovali miliardy zo zdrojov EÚ poskytnutých Maďarsku.Kern v rozhovore zdôraznil, že už opakovane boli Maďarsku a Poľsku adresované výzvy týkajúce sa solidarity medzi členskými krajinami Únie bez toho, aby sa dosiahol pokrok. Teraz však tento konflikt treba vyriešiť, poznamenal prvý muž rakúskej vlády v interview pod názvom Európa nie je bankomat.