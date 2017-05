Szijjártó: Riešenie ilegálnej migrácie spočíva v ochrane hraníc

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 22. mája (TASR) - Problém ilegálnej migrácie sa dá riešiť iba prísnou ochranou štátnych hraníc a zábranami na maďarsko-srbských hraniciach, povedal dnes v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Podľa agentúry MTI Szijjártó zdôraznil, že migračný tlak na Európu stále trvá. O tom podľa neho svedčí aj skutočnosť, že do Talianska prišlo v tomto roku vyše 50.000 ilegálnych prisťahovalcov, čo je o 47 percent viac než v rovnakom období vlaňajšieho roka; do Rumunska zas dorazilo 1054 migrantov, čo je 70-percentný medziročný nárast.Szijjártó tiež vyjadril presvedčenie, že Brusel namiesto hľadania riešení vyvíja nátlak na krajiny, ktoré problém migrácie vyriešili, prípadne majú predstavu o tom, ako by sa k nemu malo pristupovať.