Szijjártó: V otázke práv menšín zostáva Grécko spojencom Maďarska

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Atény 30. októbra (TASR) - Grécko aj naďalej zostáva blízkym spojencom Maďarska v otázke menšinových práv, vyhlásil v pondelok v Aténach maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéf diplomacie spresnil, že ide o práva menšín národnostných i náboženských.Podľa agentúry MTI sa maďarský minister zúčastnil na konferencii s názvom Náboženský a kultúrny pluralizmus na Blízkom východe. Stretol sa aj so svojím gréckym rezortným kolegom Nikosom Kotziasom.zdôraznil Szijjártó a pripomenul, že s rumunským, bulharským a gréckym ministrom zahraničných vecí poslali spoločný list viacerým európskym inštitúciám, ale aj šéfovi diplomacie Ukrajiny.Maďarská vláda podľa jeho slov dala jasne najavo, že kým bude sporný ukrajinský zákon platiť, Maďarsko využije všetky existujúce diplomatické prostriedky na to, aby práva maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine boli v celom rozsahu vrátené.Postoj Grécka je v otázkach menšín rovnaký s maďarským, pričom sa to netýka menšín len národnostných, ale aj náboženských, podotkol maďarský minister.podčiarkol Szijjártó.