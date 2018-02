Szijjártó v Rumunsku: Maďarsko stojí pred historickým krokom

Na archívnej snímke Péter Szijjártó Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť/Budapešť 5. februára (TASR) - Rumunsko-maďarská spolupráca v oblasti energetickej bezpečnosti môže priniesť historický pokrok, povedal v pondelok v Bukurešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom rumunskej diplomacie Teodorom Melescanom.Podľa agentúry MTI ministri sa dohodli, že rumunská strana do roku 2020 vytvorí technické podmienky exportu plynu smerom do Maďarska. Kapacita tohto plynovodu pre plyn vyťažený v oblasti Čierneho mora bude môcť po roku 2022 ročne dosiahnuť 4,4 miliardy metrov kubických.dodal Szijjártó.