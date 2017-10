SZIJJÁRTÓ: V strednej Európe prevláda politika zdravého rozumu

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. októbra (TASR) - V strednej Európe prevláda politika zdravého rozumu, podľa ktorej by krajiny mali chrániť seba a svojich občanov - a na to je potrebná prísna ochrana štátnych hraníc, vyhlásil v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.povedal šéf diplomacie v relácii 180 minút verejnoprávneho rozhlasu Kossuth Rádió.dodal.Na to je však podľa jeho slov potrebné obnoviť schopnosť sebaobrany vo forme účinnej ochrany hraníc, pretože doposiaľ dosiahnuté výsledky - napríklad dodržanie dohody s Tureckom - sú závislé od dobrej vôle iných.V súvislosti s úspechom medzinárodnej koalície v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) Szijjártó poznamenal, že teroristi sú. Možno teda očakávať, že zneužitím prisťahovaleckej vlny sa v budúcnosti pokúsia dostať do Európy rekordné množstvo teroristov.