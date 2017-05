SZKC: Reštaurácie trápi nedostatok kuchárov, odchádzajú do zahraničia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Vyhne 30. mája (TASR) - Slovenské reštaurácie trápi nedostatok kuchárov a to aj napriek tomu, že študentov, ktorí sa na toto povolanie pripravujú, málo nie je. Zlom však podľa generálnej tajomníčky Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) Zuzany Dúžekovej nastáva práve po ukončení štúdia. Mnohí sa z rôznych dôvodov rozhodnú pre prácu v inej sfére alebo vycestujú za ňou do zahraničia.Nedostatok kuchárov pritom podľa jej slov netrápi len menšie reštaurácie, naopak, chýbajú aj v tých väčších či hoteloch. Dôvodov je podľa Dúžekovej niekoľko.uviedla pre TASR počas dnešného Metro Horeca sympózia šéfkuchárov a hotelierov vo Vyhniach. Prevažná väčšina podnikateľov sa totiž podľa nej dohodne s kuchármi na minimálnej mzde a potom na prípadných prémiách, čo nie je pre zamestnancov motivujúce a vyhovujúce.podotkla Dúžeková.O kvalite prípravy slovenských kuchárov v slovenských školách svedčí podľa Dúžekovej fakt, že mnohí z nich ešte počas štúdia vycestujú do zahraničia na stáž či prax. V mnohých prípadoch si ich tamojší majitelia hotelov a reštaurácií obľúbia natoľko, že sa po ukončení štúdia k nim vrátia.Pracovné ponuky zo zahraničia eviduje aj SZKC.podotkla Dúžeková s tým, že slovenskí kuchári sú obľúbení aj pre ich všestrannosť. Výnimkou nie sú ani kuchári, ktorí sa rozhodli zo zahraničia vrátiť späť na Slovensko a presadili sa originálnymi nápadmi.dodala Dúžeková.