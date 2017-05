SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce

Na snímke zľava generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Paul Paulis, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút a výkonný riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner počas tlačovej konferencie Pro-hokeja a spoločnosti Kaufland v priestoroch Sieni slávy na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 17. mája 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala spoločnosť Kaufland. Obchodný reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a generálnym partnerom nadstavbovej časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika.Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút.vyhlásil Kohút. Na jeho slová nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner.povedal riaditeľ Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja.dodal Pauls.