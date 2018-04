SZĽH odmenil kluby za výchovu hráčov, najviac peňazí získali Košice

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Od novej sezóny rozbehol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) projekt, ktorý odmeňuje kluby za výchovu hráčov a ich následné zaradenie do "seniorského" hokeja. Reagoval tak na prípady, keď sa mladé talenty v tínedžerskom veku rozhodli odísť do zahraničia a ich domovské kluby za desaťročie práce nezískali z ich odchodu ani cent.Po skončení základných častí vo všetkých svetových súťažiach má zväz vyčíslené, ktoré kluby a za akých hráčov získajú nárok na finančnú podporu. Tá musí byť použitá výhradne na podporu mládežníckeho hokeja. Z celkovej výšky dotácie milión eur získalo na podporu nárok 36 hokejových klubov. Z nich najviac - vyše 137-tisíc eur - tím HC Košice.uviedla pre hockeyslovakia.sk Diana Kosová, riaditeľka Odboru projektov a rozvoja SZĽH.Nový systém podpory mládežníckeho hokeja rozlišuje pri výške príspevku aj kvalitu súťaže, v ktorej sa hokejista predstaví. Týka sa hráčov do 26 rokov. Najlukratívnejšie je ohodnotené účinkovanie v zámorských súťažiach NHL a AHL, a to sumou 25.000 eur.vysvetlila Kosová.