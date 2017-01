SZĽH oslovil s projektom nových centier starostov a primátorov

Na snímke prezident SZĽH Martin Kohút. Foto: TASR - Pavel Neubuaer Foto: TASR - Pavel Neubuaer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v stredu predstavil projekt výstavby nových športových centier pre deti a mládež. S výzvou už oslovil starostov a primátorov všetkých sídiel nad 5000 obyvateľov. Termín na potvrdenie prvotného záujmu obcí, ktoré dokážu poskytnúť lokalitu, je do 15. februára.Zväz vo výzve uviedol, že má záujem o spoločný postup pre zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, chce pripraviť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou, ktoré dokážu motivovať. Objekt má umožniť viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné zmysluplné využitie voľného času so zameraním na získavanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením odborníkov.povedal prezident SZĽH Martin Kohút, jeho osobná ambícia už z čias kandidatúry je výstavba aspoň štyridsiatky nových hál.Podľa SZĽH by model mohli použiť aj iné športové zväzy, komunikuje s nimi, no predovšetkým so Slovenským olympijským výborom (SOV) ako strešnou organizáciou. V projekte je ihrisko s celoročnou prevádzkou a rozmermi 20x40 metrov, čiže menšie než klasická hokejová plocha, aby sa nezneužívalo na súťaže. V zime bude slúžiť na korčuľovanie a hokej, v lete sa jednoduchým rozpustením ľadovej plochy premení na ihrisko pre tenis, hádzanú, pozemný hokej, basketbal, úpolové či ďalšie športy.Vysunutím časti fasády sa bude dať prepojiť exteriér s interiérom, osvetlenie zaistí kombinácia umelého a presklených plôch vo fasáde. Nachystané sú dve alternatívy, jedna bez tribúny a komerčného využitia a druhá s pridaním konštrukčného modulu pre umiestnenie tribúny. Stavba je navrhnutá pre osadenie na zelenej lúke, v areáloch základných škôl, s možnosťou pristavenia k školskému zariadeniu.uviedol Kohút, podľa ktorého vyjde každý objekt na odlišnú sumu, rádovo však menej než milión eur.